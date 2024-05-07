Увидеть Париж и победить

В ночь на 8 мая в Париже "Боруссия" победила "ПСЖ" в ответном полуфинальным матче Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Спустя 13 лет они снова вышли в финал главного турнира.

Это стало возможным благодаря центральному защитнику "Боруссии" Матсу Хуммельсу. На 50-й минуте он забил единственный гол в матче.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Таким образом, "Боруссия" первый финалист Лиги чемпионов 2023-2024! В финале Лиги чемпионов команда встретится с победителем пары "Реал" – "Бавария", которые сыграют в ночь на 9 мая.

Фото: Instagram/bvb09

Ответная встреча между парижанами и дортмундцами – в аналитике букмекера.