Казахстан завоевал "бронзу" на Чемпионате Азии по маунтинбайку в Малайзии
Фото: olympic.kz
В Путраджае (Малайзия) проходит Чемпионат Азии по маунтинбайку. Казахстанская команда отметилась на нем бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.
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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наши спортсмены показали третий результат в смешанной эстафете. Первым стал Китай, а серебряная медаль досталась Индонезии.
"Нашу страну в этом виде соревновательной программы представили Алина Саркулова, Денис Сергиенко, Ильяс Рахимов, Никита Галкин, Евгения Заам и Мадина Журтыбаева", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане завершился IX Чемпионат Центральной Азии по карате (WKF), где сборная Казахстана с большим преимуществом выиграла командный зачет по количеству медалей.
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