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Казахстан завоевал "бронзу" на Чемпионате Азии по маунтинбайку в Малайзии

Казахстан завоевал &quot;бронзу&quot; на чемпионате Азии по маунтинбайку, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 20:15 Фото: olympic.kz
В Путраджае (Малайзия) проходит Чемпионат Азии по маунтинбайку. Казахстанская команда отметилась на нем бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наши спортсмены показали третий результат в смешанной эстафете. Первым стал Китай, а серебряная медаль досталась Индонезии.

"Нашу страну в этом виде соревновательной программы представили Алина Саркулова, Денис Сергиенко, Ильяс Рахимов, Никита Галкин, Евгения Заам и Мадина Журтыбаева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане завершился IX Чемпионат Центральной Азии по карате (WKF), где сборная Казахстана с большим преимуществом выиграла командный зачет по количеству медалей. 

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