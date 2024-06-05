Мбаппе раскрыл всю правду о своих прошлых проблемах в ПСЖ

Лидер Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе перед уходом из клуба раскрыл некоторые тайны конфликта, который возник у него перед началом прошедшего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, прошлым летом у Мбаппе возникли разногласия с руководством парижского коллектива, и он на некоторое время был отстранен от тренировочного процесса.

"Тогда мне сказали это в лицо, говорили жестко. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору. Я, как человек, который лучше всего анализирует свою работу, считаю, что в этом сезоне я играл ниже своих стандартов. Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне не буду доволен таким выступлением". Килиан Мбаппе

Капитан ПСЖ также отметил то, что его не устраивало в команде.

"Кое-что меня расстраивало, но я не мог это показывать, потому что я лидер, за мной следили, старался быть максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного подло прийти, плюнуть им в лицо и сказать, что я несчастлив. Но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым". Килиан Мбаппе

Говоря о своих проблемах, лидер сборной Франции подчеркнул, что особо не жаловался, так как его воспитание не позволяло ему сделать ненужные действия.

"В жизни есть вещи посерьезнее, меня воспитывали не плакаться. Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол и занимался своим увлечением, в то время как некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом. Поэтому считаю неуместным жаловаться, когда вижу, что происходит, в мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но это часть моего воспитания". Килиан Мбаппе

В начале августа 2023 года ПСЖ исключил Мбаппе из своего состава на предсезонный тур по Азии из-за вопросов продления контракта. Чуть позднее президент парижской команды Нассер Аль-Хелайфи разрешил форварду вернуться в состав.

3 июня мадридский "Реал" подписал Мбаппе как самого дорогого свободного агента в истории мирового футбола.

