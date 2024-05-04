Мбаппе хочет купить дом экс-звезды "Реала" за 18 млн евро

Лидер французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе, который вскоре перейдет в мадридский "Реал", планирует купить дом бывшего игрока королевской команды Серхио Рамоса. Сумма сделки оценивается в 18 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям Vozpоpuli, два знаменитых футболиста уже почти договорились о покупке данной недвижимости. Сделка будет оформлена только после того, как француз официально подпишет контракт с "Реалом".



Как гласит источник, предварительный договор между сторонами обсудили советники игроков: мать Мбаппе – Файза Ламари и брат Рамоса – Рене.





Фото: Instagram/sergioramos

Изначально испанский защитник планировал продать экс-партнеру по ПСЖ другой свой дом за 6 млн евро. Однако, Мбаппе захотел переехать в Ла Моралехе: элитный жилой район в северной части Мадрида. Там есть особняк Рамоса, который считается самым дорогим в той округе.



Это жилище за 18 млн евро, площадью в 1 000 м², располагается на участке размером более 15 000 м² и соответствует всем требованиям безопасности.

Как известно, Рамос и Мбаппе вместе выступали два года за ПСЖ, после этого испанский футболист перешел в "Севилью".

Что касается Килиана, то по окончанию нынешнего сезона он наденет форму мадридского "Реала".

По некоторым сведениям, нападающий ПСЖ может получить около 100 млн евро бонусов за подписание контракта со "сливочными" и фиксированную зарплату в размере около 50 млн в год.