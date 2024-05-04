Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мбаппе хочет купить дом экс-звезды "Реала" за 18 млн евро

Футбол Покупка Дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 18:01 Фото: Instagram/psg
Лидер французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе, который вскоре перейдет в мадридский "Реал", планирует купить дом бывшего игрока королевской команды Серхио Рамоса. Сумма сделки оценивается в 18 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По сведениям Vozpоpuli, два знаменитых футболиста уже почти договорились о покупке данной недвижимости. Сделка будет оформлена только после того, как француз официально подпишет контракт с "Реалом".

Как гласит источник, предварительный договор между сторонами обсудили советники игроков: мать Мбаппе – Файза Ламари и брат Рамоса – Рене.

Футбол Покупка Дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 18:01

Фото: Instagram/sergioramos

Изначально испанский защитник планировал продать экс-партнеру по ПСЖ другой свой дом за 6 млн евро. Однако, Мбаппе захотел переехать в Ла Моралехе: элитный жилой район в северной части Мадрида. Там есть особняк Рамоса, который считается самым дорогим в той округе.

Это жилище за 18 млн евро, площадью в 1 000 м², располагается на участке размером более 15 000 м² и  соответствует всем требованиям безопасности.

Как известно, Рамос и Мбаппе вместе выступали два года за ПСЖ, после этого испанский футболист перешел в "Севилью". 

Что касается Килиана, то по окончанию нынешнего сезона он наденет форму мадридского "Реала".

По некоторым сведениям, нападающий ПСЖ может получить около 100 млн евро бонусов за подписание контракта со "сливочными" и фиксированную зарплату в размере около 50 млн в год.

Читайте также

Футбол Лидер КПЛ
ФК "Елимай" стремительно взлетел на первое место в КПЛ-2024
Бокс Отмена Боя
Боксерский поединок между Бетербиевым и Биволом перенесен на осень
Художественная гимнастика 2 Золота ЧА-2024
Казахстанские гимнастки взяли еще два "золота" на ЧА-2024
Куандык Шынасилов
ПСЖ Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: