Казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей
Фото: olympic.kz
На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате Азии среди юношей копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, сообщает Zakon.kz.
Торехан Асанхан занял второе место в весовой категории до 70 кг. В сумме двоеборья он поднял 269 (119+150) кг.
Золотую медаль завоевал представитель Таиланда Витчая Пратхумта – 273 (119+154) кг. Спортсмен из Ирана Реза Замани замкнул тройку призеров с результатом 268 (122+146) кг.
Ранее сообщалось, что Тараз и Алматы разыграли "золото" чемпионата Казахстана по водному поло.
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