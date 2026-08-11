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Спорт

Казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей

Казахстанский тяжелоатлет взял серебро чемпионата Азии среди юношей, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:22 Фото: olympic.kz
На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате Азии среди юношей копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, сообщает Zakon.kz.

Торехан Асанхан занял второе место в весовой категории до 70 кг. В сумме двоеборья он поднял 269 (119+150) кг.

Золотую медаль завоевал представитель Таиланда Витчая Пратхумта – 273 (119+154) кг. Спортсмен из Ирана Реза Замани замкнул тройку призеров с результатом 268 (122+146) кг.

Ранее сообщалось, что Тараз и Алматы разыграли "золото" чемпионата Казахстана по водному поло.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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