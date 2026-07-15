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Культура и шоу-бизнес

Том Круз приглашен на закрытие ЧМ-2026

Финал ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 06:00 Фото: Facebook/officialtomcruise
19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси 64-летний американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира 2026 года по футболу, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте ФИФА, в шоу также примут участие певцы:

  • Лаура Паузини;
  • Николь Шерзингер;
  • Робби Уильямс;
  • блогер IShowSpeed.

Гимн США исполнит обладательница "Оскара", "Эмми", "Грэмми" и "Тони" Дженнифер Хадсон.

По информации FIFA, церемония станет праздником футбола, культуры и единства, символично завершая самый масштабный чемпионат мира в истории. Турнир 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных, которые сыграли 104 матча в трех странах-организаторах – США, Канаде и Мексике.

В перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и группа BTS. Шоу с их участием, которое организуется впервые в истории финалов чемпионатов мира, продлится 11 минут и пройдет в формате, напоминающем выступления в перерыве Супербоула.

"Зрителей ждут яркие музыкальные номера, современные сценические технологии и атмосфера мирового праздника, которая подчеркнет историческое значение турнира и создаст незабываемое завершение чемпионата", – отметили в FIFA.

15 июля сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года, обыграв в полуфинале сборную Франции со счетом 2:0.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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