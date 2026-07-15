Том Круз приглашен на закрытие ЧМ-2026
По информации на сайте ФИФА, в шоу также примут участие певцы:
- Лаура Паузини;
- Николь Шерзингер;
- Робби Уильямс;
- блогер IShowSpeed.
Гимн США исполнит обладательница "Оскара", "Эмми", "Грэмми" и "Тони" Дженнифер Хадсон.
По информации FIFA, церемония станет праздником футбола, культуры и единства, символично завершая самый масштабный чемпионат мира в истории. Турнир 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных, которые сыграли 104 матча в трех странах-организаторах – США, Канаде и Мексике.
В перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и группа BTS. Шоу с их участием, которое организуется впервые в истории финалов чемпионатов мира, продлится 11 минут и пройдет в формате, напоминающем выступления в перерыве Супербоула.
"Зрителей ждут яркие музыкальные номера, современные сценические технологии и атмосфера мирового праздника, которая подчеркнет историческое значение турнира и создаст незабываемое завершение чемпионата", – отметили в FIFA.
15 июля сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года, обыграв в полуфинале сборную Франции со счетом 2:0.