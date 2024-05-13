В чемпионате Бразилии главного тренера заменил врач и команда победила
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По информации Correiobraziliense, после первого тайма матча между командами "Бразильенсе" и "Реал Бразилиа", где была зафиксирована нулевая ничья, был отправлен в отставку главный тренер Пауло Роберто Сантос. Наставнику "Бразильенсе" не понравились критические высказывания от президента клуба Луиса Эстевана, за качество игры команды в первом тайме и на старте турнира в целом.
Сантос не долго задумываясь покинул команду вместе со всем тренерским штабом. В безысходной ситуации футболистами "Бразильенсе" стал руководить врач Жорже Олива.
Фото: Instagram/cbf_futebol
Обстановка на поле во втором тайме стала еще интереснее, когда красную карточку получил тренер "Реал Бразилиа" – Марсело Караньято.
Итогам встречи без главных тренеров стала победа "Бразильенсе", который обыграл соперника со счетом 2:1, благодаря своему врачу.
Пока в Бразилии футболистов выручают врачи, в Европе рекордом испанского первенства отличился известный специалист Диего Симеоне. А звезда ПСЖ Килиан Мбаппе попрощался со своими фанатами во Франции.