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В чемпионате Бразилии главного тренера заменил врач и команда победила

Футбол Врач Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:56 Фото: Instagram/cbf_futebol
В прошедшие выходные произошел интересный случай в футбольном первенстве Бразилии 4-го дивизиона. Наставник "Бразильенсе" покинул команду в перерыве матча после критики президента клуба. Во втором тайме командой руководил врач и футболисты добились успеха, сообщает Zakon.kz.

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По информации Correiobraziliense, после первого тайма матча между командами "Бразильенсе" и "Реал Бразилиа", где была зафиксирована нулевая ничья, был отправлен в отставку главный тренер Пауло Роберто Сантос. Наставнику "Бразильенсе" не понравились критические высказывания от президента клуба Луиса Эстевана, за качество игры команды в первом тайме и на старте турнира в целом.

Сантос не долго задумываясь покинул команду вместе со всем тренерским штабом. В безысходной ситуации футболистами "Бразильенсе" стал руководить врач Жорже Олива.

Футбол Тренер Врач, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:56

Фото: Instagram/cbf_futebol

Обстановка на поле во втором тайме стала еще интереснее, когда красную карточку получил тренер "Реал Бразилиа" – Марсело Караньято. 

Итогам встречи без главных тренеров стала победа "Бразильенсе", который обыграл соперника со счетом 2:1, благодаря своему врачу.

Пока в Бразилии футболистов выручают врачи, в Европе рекордом испанского первенства отличился известный специалист Диего Симеоне. А звезда ПСЖ Килиан Мбаппе попрощался со своими фанатами во Франции.  

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