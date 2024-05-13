Аргентинский наставник Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико-Марид" Диего Симеоне набрал 976 очков за всю карьеру работы в испанском чемпионате. Он первым из тренеров дошел до этой цифры за всю историю Ла Лиги, что является рекордом, сообщает Zakon.kz.

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54-летний аргентинский специалист сейчас занимает первое место среди тренеров Ла Лиги по набранным очкам (976). Рекордное достижение стало возможным после того, как подопечные Симеоне 12 мая обыграли "Сельту" со счетом 1:0 в ходе игр 35-го тура испанского первенства.

В итоге наставник "Атлетико" собрал 976 очков за весь период деятельности в Примере. Теперь Симеоне опережает прежнего рекордсмена Луиса Арагонеса на 3 балла.

Simeone ya es el entrenador que ha logrado más puntos en la historia de Primera.



Entrenadores con más puntos en Primera:

976 Simeone

973 Luis

871 Irureta

860 Valverde

814 Pellegrini

791 Muñoz

695 Víctor Fernández

679 Caparrós — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 12, 2024

Диего Симеоне руководит "Атлетико" на протяжении последних 13 лет. В первый же сезон наставник сумел выиграть с командой Лигу Европы УЕФА, одолев в финале другой испанский клуб "Атлетик Бильбао" (3:0). Позже тренер завоевал еще семь трофеев со своим клубом на европейской арене, дважды доходя до финала Лиги чемпионов.





Между тем гранд испанского чемпионата "Реал" накануне отпраздновал с фанатами свой 36-й чемпионский титул.

"Галактикос" досрочно выиграл Ла Лигу неделю назад, а утром 12 мая им был вручен Кубок победителя.

В рамках чемпионского парада игроки "Реала" на автобусе отправились на площадь к фонтану "Сибелес", где отметили свою победу вместе с болельщиками.

Взяв трофей Ла Лиги – 2024, коллектив Карло Анчелотти теперь готовится к штурму главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов УЕФА.