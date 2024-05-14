Развязка чемпионской гонки в АПЛ: поможет ли "Тоттенхэм" злейшим врагам из "Арсенала"?

Перенесенный матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" может оказать серьезное влияние на распределение мест вверху таблицы. А в испанской Примере "Жирона" постарается сделать важнейший шаг к своим первым медалям на чемпионате.

АПЛ. 34-й тур. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". 15 мая, 00:00 (время Астаны)

"Шпор" можно считать последним серьезным барьером для "горожан" на пути к сохранению титула сильнейшего клуба АПЛ. Конечно, впереди у команды Пепа Гвардиолы еще домашняя встреча с "Вест Хэмом". Но вряд ли "Манчестер Сити" испытает большие трудности в домашней встрече с соперником, который не решает никаких турнирных задач и которому не проигрывал на протяжении десяти последних лет.

Совсем другое дело – "Тоттенхэм"! Тут уже статистика не столь однозначно в пользу манкунианцев. Даже наоборот! В Премьер-лиге "Ман Сити" потерпел от "Хотспур" в Лондоне четыре поражения подряд с общим счетом 0:6 – невероятно, но это факт!

А встреча первого круга текущего сезона в АПЛ, состоявшаяся 3 декабря на "Этихаде", завершилась ничьей 3:3. Причем столичная команда отыгралась на последней минуте основного времени. В общем, можно смело сказать, что "шпоры" стали самыми неудобными соперниками для "небесно-голубых" внутри Англии.

Осталось только понять мотивацию самого "Тоттенхэма" на битву с "горожанами". В случае победы над ними коллектив Ангелоса Постекоглу фактически открывает дорогу к чемпионству соседям по Северному Лондону из "Арсенала" – своим самым злейшим врагам.

Наверняка футболисты и, в особенности, болельщики "шпор" сейчас находятся в смешанных чувствах – им в равно степени хочется и обыграть "Манчестер Сити", и не позволить "канонирам" завоевать трофей.

К слову, матч этот должен был пройти еще 20 апреля, но был перенесен из-за участия МС в полуфинале Кубка Англии, который команда Гвардиолы благополучно выиграла у "Челси". Если бы встреча состоялась в изначально намеченные сроки, то, думается, шансы "Тоттенхэма" на успех были бы минимальны – месяц назад лондонцы находились в явном кризисе.

Впрочем, эксперты Olimpbet и сейчас считают клуб из Манчестера безусловным фаворитом этого противостояния: П1 – 6.59, Х – 5.79, П2 – 1.41.

Серьезное предпочтение букмекер №1 в Казахстане отдает "горожанам" и по угловым: П1 – 3.5, Х – 11, П2 – 1.43.

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Фото: Olimpbet





Ла Лига. 36-й тур. "Жирона" – "Вильярреал". 15 мая, 01:00

"Бело-красные" уже могут похвастать тем, что проводят самый успешный сезон в 94-летней истории клуба. "Жирона" досрочно обеспечила себе участие в Лиге чемпионов, о чем вряд ли могла мечтать перед началом первенства.

Но ведь аппетит, как известно, приходит во время еды, и прямо сейчас "Жироне" с ее фанатами наверняка уже хочется не просто путевки в ЛЧ, а призового места в Ла Лиге. Каталонцы могли его за собой практически застолбить еще по итогам минувшего тура, если бы не пропустили на девятой компенсированной минуте от "Алавеса", вырвавшего ничью 2:2.

Теперь команде Анхела Мичела для решения задачи по завоеванию медалей Примеры необходимо обыгрывать "Вильярреал". Это, думается, каталонцам вполне по силам – они ведь потопили "подводную лодку" в ее водах в матче первого круга, одержав победу со счетом 2:1.

Правда, есть одна существенная статистическая проблема: на своем поле "Жирона" прежде не просто ни разу не выигрывала у "Вильярреала" на уровне высшего дивизиона, она не набрала ни одного очка!

Но на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что у главной сенсации испанского сезона есть отличные шансы на благоприятный исход: П1 – 1.79, Х – 4.48, П2 – 3.93.

При этом самый популярный букмекер страны практически не сомневается в том, что матч на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 3.08, Тотал (2.5) бол – 1.36.

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