Знаменитый Третьяк заявил о поддержке казахстанских хоккеистов на ЧМ-2024

Легендарный советский вратарь Владислав Третьяк не скрыл своих симпатий к хоккейной сборной Казахстана, которая сейчас сражается на мировом первенстве в Чехии, сообщает Zakon.kz.

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с журналистом rsport также признался, что из-за отсутствия времени не смотрит игры ЧМ-2024. Он следит только за результатами, и в особенности ему интересны поединки с участием хоккейной дружины Казахстана.

"Сейчас мы болеем только за Казахстан, за команду, чьи представители играют в КХЛ. Как результат сотрудничества Казахстана с Россией, их победа над французами. Желаем казахстанцам удачи на турнире. Те игры, которые совместно проводим в течение последних двух лет в рамках туров сборной, очень важны для Казахстана. Ведь мы и белорусская сборная выступаем в качестве сильных и качественных спарринг-партнеров уровня чемпионата мира. Надеюсь, они займут престижное место по итогам первенства". Президент ФХР Владислав Третьяк

2 мая 2024 года во время проведения в Астане международного турнира Qazaqstan Hockey Open 2024 глава российского хоккея побывал на приеме у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

ЧМ-2024 проходит в чешских городах Праге и Острове с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является Канада. Казахстанская команда начала эти соревнования с победы над сборной Франции (3:1), но затем проиграла Словакии (2:6).

14 мая подопечные Галыма Мамбеталиева встретятся с представителями Латвии, бронзовыми призерами прошлогоднего мирового первенства. Начало матча в 19:20 по времени Астаны.