Сборные Казахстана и Словакии встретились в рамках ЧМ в топ-дивизионе

Во втором матче на чемпионате мира в топ-дивизионе сборная Казахстана уступила соперникам из Словакии, сообщает Zakon.kz.

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Авторами заброшенных шайб стали Алихан Асетов, который отличился в отложенном большинстве в начале второй двадцатиминутки, и Алихан Омирбеков, забивший первый гол на взрослых чемпионатах мира. Отметим первое появление на льду на турнире в Чехии Никиты Бояркина, заменившего в воротах в ходе третьего периода Андрея Шутова.

Словакия – Казахстан 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 11:54 – Поспишил (Немец, Слафковски) ГБ

2:0 – 12:28 – Фашко-Рудаш (Кох, Сукель)

3:0 – 17:56 – Сукель (Фашко-Рудаш, Гайдош)

3:1 – 23:02 – Асетов (Данияр, Мухаметов)

4:1 – 28:28 – Гудачек ШБ

5:1 – 41:18 – Поспишил (Гудачек, Немец)

6:1 – 45:06 – Цингель (Гудачек)

6:2 – 51:05 – Омирбеков (Михайлис, Данияр)

Вратари: Шкорванек – Шутов (Бояркин, 45:06-60:00).

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