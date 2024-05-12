Сборные Казахстана и Словакии встретились в рамках ЧМ в топ-дивизионе
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Авторами заброшенных шайб стали Алихан Асетов, который отличился в отложенном большинстве в начале второй двадцатиминутки, и Алихан Омирбеков, забивший первый гол на взрослых чемпионатах мира. Отметим первое появление на льду на турнире в Чехии Никиты Бояркина, заменившего в воротах в ходе третьего периода Андрея Шутова.
Словакия – Казахстан 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
- 1:0 – 11:54 – Поспишил (Немец, Слафковски) ГБ
- 2:0 – 12:28 – Фашко-Рудаш (Кох, Сукель)
- 3:0 – 17:56 – Сукель (Фашко-Рудаш, Гайдош)
- 3:1 – 23:02 – Асетов (Данияр, Мухаметов)
- 4:1 – 28:28 – Гудачек ШБ
- 5:1 – 41:18 – Поспишил (Гудачек, Немец)
- 6:1 – 45:06 – Цингель (Гудачек)
- 6:2 – 51:05 – Омирбеков (Михайлис, Данияр)
Вратари: Шкорванек – Шутов (Бояркин, 45:06-60:00).
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