Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы
Благодаря стартовой победе казахстанская дружина сейчас занимает четвертое место в таблице подгруппы В, набрав три очка.
Для подопечных Олега Болякина это был непростой успех. По ходу матча наши хоккеисты проигрывали с разницей в одну шайбу. На шестой минуте первого периода Йоханнес Йоханнесен открыл счет в данном противостоянии.
В начале второго периода ветеран нашей сборной Роман Старченко с помощью Никиты Михайлиса и Валерия Орехова восстановил равновесие.
А за семь минут до финального свистка Владимир Волков подарил Казахстану первую победу на ЧМ-2025 на льду датского Хернинга – 2:1.
Во второй игровой день мирового первенства также прошел ряд других игр: Словения – Канада – 0:4, Швеция – Австрия – 4:2, Франция – Латвия – 1:4, Германия – Венгрия – 6:1, Дания – Швейцария – 2:5.
По формату текущих соревнований первые четыре сборные из двух групп выйдут в 1/4 финала. А команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
11 мая казахстанский коллектив ждет битва с представителями Германии, начало – в 19:20 по казахстанскому времени.
Тем временем ранним утром 11 мая для казахстанских болельщиков ММА пришла хорошая новость из-за океана. В канадском Монреале Бекзат Алмахан выиграл бой UFC за 64 секунды.