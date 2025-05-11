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Спорт

Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы

Хоккей Победа Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 10:01 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В ночь на 11 мая на мировом первенстве по хоккею завершились матчи второго игрового дня. По его итогам сборная Казахстана одержала первую победу на этом турнире, переиграв соперников из Норвегии со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря стартовой победе казахстанская дружина сейчас занимает четвертое место в таблице подгруппы В, набрав три очка. 

Для подопечных Олега Болякина это был непростой успех. По ходу матча наши хоккеисты проигрывали с разницей в одну шайбу. На шестой минуте первого периода Йоханнес Йоханнесен открыл счет в данном противостоянии.

В начале второго периода ветеран нашей сборной Роман Старченко с помощью Никиты Михайлиса и Валерия Орехова восстановил равновесие.

А за семь минут до финального свистка Владимир Волков подарил Казахстану первую победу на ЧМ-2025 на льду датского Хернинга – 2:1.

Во второй игровой день мирового первенства также прошел ряд других игр: Словения – Канада – 0:4, Швеция – Австрия – 4:2, Франция – Латвия – 1:4, Германия – Венгрия – 6:1, Дания – Швейцария – 2:5.

По формату текущих соревнований первые четыре сборные из двух групп выйдут в 1/4 финала. А команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

11 мая казахстанский коллектив ждет битва с представителями Германии, начало – в 19:20 по казахстанскому времени.

Тем временем ранним утром 11 мая для казахстанских болельщиков ММА пришла хорошая новость из-за океана. В канадском Монреале Бекзат Алмахан выиграл бой UFC за 64 секунды.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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