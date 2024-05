Роналду планирует продлить контракт с "Аль-Насром"

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Действующий контракт футболиста истекает в 2025 году, когда ему исполнится 40 лет. Об этом журналист Бен Джейкобс рассказал на своей странице в соцсети Х.

Cristiano Ronaldo hasn't ruled out extending his Al-Nassr contract until 2026. Current deal expires in 2025, by which time he'll be 40.



Dealmakers keen to keep him longer. TV rights renewals come up in 2025 and having Ronaldo as part of the next cycle is seen as important.🇵🇹 pic.twitter.com/P21WnQXkP5