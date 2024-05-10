Роналду забил 33 мяч в нынешнем сезоне Саудовской футбольной лиги

Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду довел свой снайперский счет в текущем чемпионате Саудовской Аравии до 33 голов и при этом оформил 10 результативных ассистов. На данный час он лучший бомбардир и занимает первое место по системе "гол+пас", сообщает Zakon.kz.

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Португальский лидер "Аль-Насра" отмечается забитыми мячами во втором матче подряд. 9 мая Роналду на выезде поразил ворота "Аль-Охдуда", а сама игра закончилась победой гостей со счетом 3:2. Чуть ранее 39-летний форвард сделал хет-трик в поединке с "Аль-Вахдой" (6:0).

Таким образом, сейчас в активе Роналду 33 гола и 10 результативных передач в чемпионате Саудовской Аравии. Он самый меткий игрок турнира и лидирует по голевым действиям.







Как посчитали эксперты, всего лидер сборной Португалии забил 62 гола за 66 матчей в футболке "Аль-Насра" во всех турнирах, где был заявлен. При этом на его счету 14 передач.





Фото: Instagram/cristiano

Нельзя не отметить тот факт, что Криштиану Роналду в 8-ми последних матчах 12 раз отличился взятием ворот соперников.



"Никогда не сдавайся. Вперед". Криштиану Роналду

В прошлом туре 39-летний португалец оформил хет-трик в игре с "Аль-Вахдой", который стал 66-м в его карьере.

А 1 мая португальская звезда клуба прервал свою серию без голов из трех игр, дважды отличившись в поединке против "Аль-Халиджа", который проходил в рамках полуфинала Кубка короля Саудовской Аравии.



К данной минуте у "Аль-Насра" 9 побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии и Лиге чемпионов Азии.