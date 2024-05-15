"Ман Сити" может установить рекорд за 135-летнюю историю АПЛ

19 мая футбольный клуб "Манчестер Сити" может вписать себя в историю английского чемпионата как первая команда, которая выигрывает Премьер лигу 4 года подряд. Но это будет возможно только при победе "горожан" в последнем туре АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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За всю 135-летнюю историю существования английского первенства пока ни одному клубу не удалось 4 раза подряд выиграть золотые медали турнира. И вот 19 мая данный прекрасный шанс выпадет "горожанам", которые в заключительном 38-м туре примут у себя дома "Вест Хэм".

А пока подопечные Хосепа Гвардилоы в ночь на 15 мая сделали хорошую подготовку перед исторической игрой, обыграв на выезде неуступчивый "Тоттенхэм" – 2:0 – благодаря дублю Эрлинга Холанда.





Здесь интересно то, что "МСити" победил "шпор" в гостях впервые за шесть лет. Ранее команда Гвардиолы проигрывала в Лондоне в четырех матчах подряд с сухим счетом.

На данный час "небесно-голубые" располагаются на первой строчке турнирной таблицы АПЛ (88 очков), далее идут "Арсенал" (86) и "Ливерпуль" (79).

Тем временем самый меткий снайпер АПЛ – Эрлинг Холанд, который был признан лучшим футболистом 2023 года, забил свой 26-й и 27-й голы в нынешнем сезоне. Норвежец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона английского первенства, его конкурент Коул Палмер отстает на 6 голов.

А другая звезда мирового футбола португалец Криштиану Роналду планирует продлить контракт с саудовским "Аль-Насром".

