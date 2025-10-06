#АЭС в Казахстане
Спорт

Наставник "Ман Сити" установил новый рекорд английской Премьер-лиги

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:32 Фото: Instagram/mancity
Известный испанский футбольный специалист и рулевой клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола быстрее всех тренеров добрался до отметки "250 побед в АПЛ". Он достиг рекордных цифр за 349 матча в английском чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Рекордная отметка стала доступной для "Пепа" 5 октября, после того как его команда обыграла "Брентфорд" (1:0), в рамках седьмого тура АПЛ.

Эта победа стала 250-й для испанского специалиста у руля "горожан". На свой рекорд Гвардиола потратил 349 игр, при этом у него 50 ничьих и 49 поражений.

54-летний наставник "Сити" превзошел показатели легендарных Алекса Фергюсона ("Манчестер Юнайтед") и Арсена Венгера ("Арсенал").

Знаменитый шотландец добрался до рубежа "250 побед" за 404 матча, а французу понадобилось 423 игры.

Гостевая встреча против "Брентфорда" стала памятной также для норвежского футболиста "небесно-голубых" – Эрлинга Холанда, который забил свой 16-ый гол в девятом матче подряд.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
