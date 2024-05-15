Кому достанется Кубок Италии?

В ночь со среды на четверг "Аталанта" и "Ювентус" определят победителя Кубка Италии. А "Манчестер Юнайтед" попытается прервать полосу неудач в отложенном матче 34-го тура АПЛ.

"Аталанта" – "Ювентус". 16 мая, 00:00 (время Астаны)



Клуб из Бергамо проводит поистине выдающийся сезон – без сомнения, самый успешный в своей более чем вековой истории. "Аталанта" всерьез претендует на призовое место в Серии А, а также добралась до двух финалов – Кубка Италии и Лиги Европы.

Кубок страны – единственный трофей, который бергамаски когда-либо завоевывали. Правда, было это уже очень давно, 50 с лишним лет назад. Потом "Аталанта" еще четырежды добиралась до решающей стадии турнира, но неизменно там уступала. В последний раз поражение в финале "черно-синие" потерпели в сезоне 2021/21, проиграв как раз "Ювентусу", у которого теперь представился случай взять реванш.

"Старая синьора", несомненно, намного более успешная команда, нежели "Аталанта", самая титулованная в Италии. Однако после того трофея трехлетней давности клубный музей туринцев больше ничем не пополнялся. Так что и для "Юве", провалившего очередной чемпионат, победа в Кубке очень важна. Тем более, в отличие от соперника, у "бьянконери" нет "запасного аэродрома" в виде международной арены.

"Ювентус", за редким исключением, принято считать фаворитом практически любого матча внутри Италии. Хотя этот статус "черно-белым" зачастую уже дается по инерции. С той же "Аталантой" у "старой синьоры" в последнее время нет никакого статистического перевеса. В десяти предыдущих очных встречах – абсолютное равенство: по две победы каждой из сторон и шесть ничейных результатов. К слову, миром завершились и обе встречи чемпионата текущего сезона – 0:0 в Бергамо и 2:2 в Турине.

А если взглянуть на кубковую сетку, то можно увидеть, что "Аталанта" уже прошла в этом турнире два суперклуба. Это "Милан", обеспечивший себе серебряные медали Серии А, и "Фиорентину" – финалиста Лиги конференций. Тогда как у "Ювентуса" самым серьезным соперником в Кубке Италии-2023/24 был невзрачно выступающий в этом сезоне "Лацио".

У кого же больше шансов на трофей? Эксперты Olimpbet вообще не видят фаворита финала, отдавая мизерное предпочтение бергамаскам: П1 – 2.76, Х – 3.16, П2 – 2.81.

Что касается результативности матча, который пройдет на Олимпийском стадионе Рима, то букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что он будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.64, Б – 2.29.

Футболка с автографом Роналду ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию "Короли футбола". Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.





Фото: Olimpbet





АПЛ. 34-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл Юнайтед". 16 мая, 00:00.

"Красным дьяволам" вскоре тоже предстоит провести финал Кубка страны, но перед битвой за трофей с соседями из Манчестера футболистам "Юнайтед" нужно будет еще сыграть два матча в рамках АПЛ.

В первом из них соперником МЮ станет "Ньюкасл". Их встреча 34-го тура должна была состояться еще в конце апреля, но ее перенесли как раз в связи с участием манкунианцев в Кубке Англии.

К отложенной игре с "сороками" "красные дьяволы" подходят не в лучшем настроении. Лишь одна победа в восьми последних матчах отбросила команду Эрика тен Хага на восьмое место в таблице.

А вот "Ньюкасл" за те же самые восемь туров всего однажды проиграл, набрав в них 17 очков против семи у МЮ. Да и в очном споре последнего времени преимущество на стороне "черно-белых", которые выиграли у "Юнайтед" три предыдущие встречи с общим счетом 6:0.

Сможет ли клуб из Манчестера прервать затянувшуюся полосу неудач в матче с не самым удобным для себя противником? Аналитики Olimpbet не считают "красных дьяволов" фаворитами домашней встречи, отдавая даже некоторое предпочтение гостям: П1 – 2.78, Х – 4.07, П2 – 2.33.

Приблизительное равенство на "Олд Траффорде" самым популярным букмекером страны ожидается и по угловым: П1 – 2.1, Х – 9, П2 – 2.05.

Линии на все интересные спортивные события ищите в Olimpbet.kz – приложении для беттинга №1 по итогам премии "Выбор года в Казахстане". Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам.

Источник: Olimpbet Arena