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Казахстан разыграет "золото" Кубка Азии-2024 по индор-хоккею

Индор Хоккей Победа Финал, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:39 Фото: Instagram/drs_kz
16 мая в тайском Чонбури завершится Кубок Азии среди женщин по индор-хоккею. В решающем матче за титул сыграет сборная Казахстана, в соперницы которой достались хозяйки соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанки оформили путевку в финал данных состязаний днем ранее, когда в сверхупорном поединке переиграли команду Индонезии. Основное время матча завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее были наши соотечественницы – 2:1, пишет пресс-служба Азиатской федерации хоккея.

Индор Хоккей Полуфинал КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:39

Фото: Instagram/drs_kz

В другом полуфинале азиатского Кубка представители Таиланда не без труда одолели Малайзию – 2:1.

Индор Хоккей Полуфинал КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:39

Фото: Instagram/drs_kz

И теперь в заключительный день этих соревнований сначала Индонезия и Малайзия разыграют "бронзу", а затем Казахстан и Таиланд поспорят за "золото" турнира.

Наши хоккеистки добрались до финальной битвы без единого поражения. Сначала на старте были разгромлены Вьетнам и Малайзия. А затем наши девушки были сильнее Омана и Ирана, что позволило им выиграть подгруппу А и выйти в полуфинал Кубка Азии-2024.

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