Казахстан завоевал "серебро" на Кубке Азии-2024 по индор-хоккею
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В финале азиатского Кубка наши соотечественницы уступили команде Таиланда со счетом 2:6, передает пресс-служба континентальной федерации хоккея.
Фото: Instagram/drs_kz
В матче за 3-е место хоккеистки Малайзии победили представительниц Индонезии – 4:0.
Таким образом, казахстанские девушки закончили нынешний Кубок Азии с единственным поражением, проиграв хозяйкам соревнований.
Изначально на групповой стадии наши хоккеистки разгромили Вьетнам – 28:0 и Малайзию – 5:1. Затем за выход в плей-офф мы переиграли Оман (8:0) и Иран (5:1).
А в полуфинале турнира только в серии буллитов сломили сопротивление дружины из Индонезии (3:3, 2:1).