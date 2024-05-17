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Казахстан завоевал "серебро" на Кубке Азии-2024 по индор-хоккею

Индор Хоккей Серебро КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:48 Фото: Instagram/asiahockey
Женская сборная Казахстана по индор-хоккею стала серебряным призером Кубка Азии 2024 года, который завершился в тайском городе Чонбури, сообщает Zakon.kz.

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В финале азиатского Кубка наши соотечественницы уступили команде Таиланда со счетом 2:6, передает пресс-служба континентальной федерации хоккея.

Индор Хоккей Финал КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:48

Фото: Instagram/drs_kz

В матче за 3-е место хоккеистки Малайзии победили представительниц Индонезии – 4:0.

Таким образом, казахстанские девушки закончили нынешний Кубок Азии с единственным поражением, проиграв хозяйкам соревнований.

Изначально на групповой стадии наши хоккеистки разгромили Вьетнам – 28:0 и Малайзию – 5:1. Затем за выход в плей-офф мы переиграли Оман (8:0) и Иран (5:1). 

А в полуфинале турнира только в серии буллитов сломили сопротивление дружины из Индонезии (3:3, 2:1).

Куандык Шынасилов
Таиланд Сборная Казахстана 2024 год Хоккей
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