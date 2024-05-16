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Два тура чемпионата Бразилии по футболу перенесены из-за наводнений

Футбол Перенос Игр , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:22 Фото: Instagram/cbf_futebol
Бразильская конфедерация футбола (CBF) перенесла матчи 7-го и 8-го туров Суперлиги из-за наводнения на юге страны. С обращениями обратились представители 15 клубов, сообщает Zakon.kz.

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Наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул начались в результате продолжительных ливней. В этом районе базируются известные команды "Гремио" и "Интернасьонал", плюс клуб "Ювентуде", который выступает в первом дивизионе Бразилии.

По предварительным данным, если условия на юге Бразилии будут благоприятными, то чемпионат возобновится 1 июня, официально информирует CBF.

"Мы не можем забывать, что спорт и общество идут рука об руку и не могут разойтись в такой трудный момент для бразильского народа".Заявление CBF

Из-за стихийного бедствия погибли как минимум 149 человек, еще 108 числятся пропавшими без вести. Более 620 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Футбольный чемпионат Бразилии уже не в первый раз лихорадит за этот месяц. Стартовавший совсем недавно данный турнир в высшей лиге этой южноамериканской страны могли приостановить из-за подозрений в многочисленных договорных играх. С таким предложением выступили депутаты в парламенте страны. 

А перенесенный из-за наводнения первый исторический этап Гран-при MotoGP Казахстана все же планируют провести осенью в нашей стране.   

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