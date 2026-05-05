Спорт

Федерация футбола Бразилии вышла с просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед"

Футбол Просьба Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 17:57
Конфедерация футбола Бразилии (CBF) попросила администрацию английского клуба "МЮ" не привлекать форварда своей сборной Матеуса Кунью в оставшихся трех матчах сезона, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ESPN Brasil, эта просьба CBF связана с тем, чтобы дать 26-летнему футболисту небольшой отдых в заключительном отрезке сезона.

У форварда обнаружены проблемы с приводящей мышцей бедра, и бразильская сторона не хочет потерять еще одного из своих лидеров перед ЧМ-2026.

Несмотря на этот дискомфорт, Кунья на днях вышел на поле в матче против "Ливерпуля" и даже забил один из победных голов.

Пока администрация "Манчестер Юнайтед" не дала никаких комментариев по этому вопросу, и Матеус нужен им как один из ключевых игроков.

Тем более "манкунианцы" сейчас сражаются за "бронзу" АПЛ. В оставшихся матчах команда Майкла Кэррика сыграет против "Сандерленда", "Ноттингем Форест" и "Брайтона".

Сборная Бразилии уже потеряла на будущий мундиаль своего ценного защитника Эдера Милитао, который оказался в большом списке травмированных игроков "Реала".

Куандык Шынасилов
