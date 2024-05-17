Хави огорчил главу "Барселоны" и покинет клуб после завершения сезона
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По информации Sport Es, руководитель "блауграны" после резких слов наставника больше не хочет работать с ним в следующем сезоне. А все началось с того, что Лапорта разгневался на Хави из-за его высказываний про "каталонцев", которые находятся в худшем экономическом положении, чем "Реал" и другие топ-команды Европы.
Разочарование президента "Барсы" было явным, что он даже не поехал на гостевой матч команды в испанском чемпионате, где была одержана победа над "Альмерией" – 2:0.
Фото: Instagram/jlaportaoficial
Как пишут ряд источников, Лапорта после переговоров с другими членами руководства клуба, решил не оставлять Хави на тренерском посту.
Три недели назад окончательно был снят вопрос о его будущем в "Барсе", тогда стороны объявили, как испанский тренер продолжит тренировать команду. И это несмотря на январское заявление Хави, что он покидает клуб по завершению сезона.
PS. На данную минуту Жоан Лапорта дал приказ подчиненным найти нового тренера на будущий сезон, передает As.