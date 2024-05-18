Кто стал лучшим хоккейным игроком матча Казахстан – Германия
Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!
В прошедшей игре Старченко отметился заброшенными шайбами. Однако наши хоккеисты проиграли со счетом 2:8.
Комментаторы написали, что Роман – красавчик, и как капитан очень старался и надеялся на победу.
"Если Старченко уйдет из команды некому забивать будет", – посетовали болельщики.
Ранее сообщалось, что в пятом матче на Чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила Германии.
После поражения от сборной Германии казахстанцы остаются на седьмом месте в группе B. В следующем матче в воскресенье, 19 мая, сборная Казахстана сыграет против команды США.