Кто стал лучшим хоккейным игроком матча Казахстан – Германия

В Федерации хоккея Казахстана назвали лучшего игрока матча, в котором Казахстан крупно уступил Германии. Им признан капитан Роман Старченко, сообщает Zakon.kz.

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В прошедшей игре Старченко отметился заброшенными шайбами. Однако наши хоккеисты проиграли со счетом 2:8.

Комментаторы написали, что Роман – красавчик, и как капитан очень старался и надеялся на победу.

"Если Старченко уйдет из команды некому забивать будет", – посетовали болельщики.

Ранее сообщалось, что в пятом матче на Чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила Германии.





После поражения от сборной Германии казахстанцы остаются на седьмом месте в группе B. В следующем матче в воскресенье, 19 мая, сборная Казахстана сыграет против команды США.

