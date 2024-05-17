Казахстан и Германия встретились на льду в рамках ЧМ-2024 по хоккею

В пятом матче на чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила Германии, сообщает Zakon.kz.

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Заброшенными шайбами отметились Роман Старченко, реализовавший большинство, и Артем Королев, забивший свой первый гол в рамках взрослых чемпионатов мира.

Германия – Казахстан 8:2 (2:1, 3:0, 3:1):

1:0 – 01:02 – Шубер (Стаховяк, Петерка)

2:0 – 02:24 – Туоми (Кастнер, Угбекиле)

2:1 – 07:59 – Старченко (Рымарев, Панюков) ГБ

3:1 – 21:11 – Петерка (Стаховяк, Виссманн)

4:1 – 28:29 – Райхель (Пфёдерль)

5:1 – 35:17 – Калбле (Петерка, Стаховяк)

6:1 – 50:27 – Райхель (Петерка, Стаховяк)

6:2 – 51:52 – Королёв (Бойко, Асетов)

7:2 – 54:14 – Тиффельс (Штурм)

8:2 – 58:34 – Кастнер (Эль, Туоми)

Вратари: Шутов (Бояркин, 21:11-60:00) – Грубауэр.

19 мая подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с командой США.

