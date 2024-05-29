Сражение за места в финале начинается!

Первые полуфинальные битвы Olimpbet-Кубка Казахстана – в котировках букмекеров.

"Тобол" (Костанай) – "Атырау" (Атырау). 29 мая, 18:00 (время Астаны)

Костанайский клуб угодил в затяжной кризис. "Тобол" проиграл трижды подряд, два раза уступив в рамках чемпионата и неудачно стартовав в розыгрыше Кубка лиги. Причем в этих матчах "комбайнеры" не забили ни одного мяча.

В последний раз команда под управлением Милича Чурчича одержала победу 8 мая в четвертьфинале Olimpbet-Кубка Казахстана, выбив из розыгрыша "Астану". И вот теперь у "Тобола" будет возможность прервать свою неудачную серию в этом же турнире.

Однако наверняка соперник костанайцев будет против. "Атырау" набрал неплохой ход: "нефтяники" в минувшем туре Премьер-лиги смогли сыграть вничью с действующим чемпионом страны "Ордабасы", а до этого одолели "Астану" и выбили из Кубка "Кайрат".

В этом сезоне "Тобол" с "Атырау" еще не встречались, а вот в прошлом году их пути пересекались четырежды, причем два раза – на той же стадии Кубка, что и сейчас, в полуфинале. Тогда оба матча остались за "желто-зелеными" с одинаковым результатом – 1:0. А затем "комбайнеры" завоевали и трофей.

И сейчас эксперты Olimpbet считают костанайцев безоговорочными фаворитами первого полуфинального матча: П1 – 1.66, Х – 3.45, П2 – 5.6.

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Фото: Olimpbet

"Актобе" (Актобе) – "Елимай" (Семей), 20:00

"Актобе" и "Елимай" вместе лидируют в Премьер-лиге, теперь же им предстоит в двухраундовом споре разыграть путевку в решающую стадию Olimpbet-Кубка Казахстана.

Это полуфинальное противостояние ожидается с особым интересом. Прямо сейчас Актобе и Семей смело можно назвать футбольными центрами страны, стадионы в этих городах заполняются под завязку на каждом матче.

Ажиотаж вокруг их очного спора подогревается еще и тем обстоятельством, что в межсезонье "Елимай" возглавил Андрей Карпович. Ранее он тренировал "красно-белых" и дважды привел к медалям первенства.

Так что Андрею Владимировичу, как и нескольким футболистам, вместе с ним переехавшим в Семей, горячий прием на Центральном стадионе Актобе обеспечен.

Ранее эти клубы между собой не соперничали, а явным фаворитом их первой встречи аналитики Olimpbet считают "Актобе": П1 – 1.74, Х – 3.75, П2 – 4.39.

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