Падет ли вечный рекорд Бундеслиги?

18 мая "Байер" впервые в истории чемпионата Германии может завершить сезон без единого поражения. Каковы шансы у команды Хаби Алонсо, читайте в аналитике Olimpbet.

Бундеслига, 34-й тур. "Байер" – "Аугсбург". 18 мая, 18:30 (время Астаны)

Клуб из Леверкузена уже давно обеспечил себе "серебряную салатницу". Однако ничего не решающий с турнирной точки зрения матч против "Аугсбурга" имеет для "Байера" огромное принципиальное значение. В том случае, если "фармацевты" не проиграют "фуггерам", они станут первыми, кто смог пройти всю дистанцию Бундеслиги без единого поражения.

Подобного не удавалось даже могущественной "Баварии". "Байер" же невероятно близок к тому, чтобы установить уникальный рекорд в первый же свой чемпионский сезон.

Соперник у "аспириновых" не самый грозный – застрявший в середине таблицы "Аугсбург", чье положение не претерпит существенных изменений при любом исходе матча в Леверкузене.

Но есть несколько любопытных нюансов. Аугсбург – город, находящийся в федеральной земле Бавария. Так что, возможно, футболисты одноименного клуба постараются хоть как-то подсластить соседям провальный сезон и не позволят установить достижение команде из другой части Германии.

Далее: впереди у леверкузенцев два важнейших финала – Кубка страны и Лиги Европы, и у главного тренера команды Хаби Алонсо наверняка велик соблазн как следует подготовить игроков именно к этим матчам, важнейшим для клуба. А кое-кому из лидеров, во избежание травм, скорее всего, будет предоставлен отдых.

Ну, и не стоит забывать, что предыдущий визит "Аугсбурга" в Леверкузен, состоявшийся в августе 2022-го года, завершился поражением "Байера" со счетом 1:2. Правда, тогда это был совсем другой "Байер", которым еще даже не руководил Алонсо.

В общем, эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что триумфатор Бундеслиги завершит чемпионат Германии на мажорной ноте: П1 – 1.3, Х – 6.37, П2 – 9.

При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что матч на "Бай-Арене" будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 3.7, Тотал (2.5) бол – 1.27.

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Фото: Olimpbet

"Унион" – "Фрайбург". 18 мая, 18:30

С победителем, призерами и представителями Германии в Лиге чемпионов на будущий сезон все понятно. Но вот кто составит компанию главному неудачнику Бундеслиги, "Дармштадту", и вместе с ним покинет высший дивизион немецкого футбола, решится лишь по итогам последнего тура.

Наиболее запутанная ситуация сложилась вокруг берлинского "Униона": столичная команда практически с одинаковой степенью вероятности может как вылететь напрямую, так и избежать даже стыковых сражений с "Фортуной" из Дюссельдорфа.

Сейчас "железные" располагаются на 16-й строчке таблицы, отставая на два очка от "Майнца" и на три – от "Бохума". Поэтому в случае домашней победы над "Фрайбургом" берлинцы могут отправить в зону переходных матчей любой из этих клубов.

С другой стороны, если "Унион" проиграет, он рискует пропустить вперед себя идущий следом "Кельн". "Козлы" уступают клубу из Берлина три балла и встречаются в 34-м туре с благополучно решившим все свои задачи "Хайденхаймом".

Ничья же в любом случае оставит "железных" на 16-м месте и продлит им сезон стыками. Однако дележ очков вряд ли устроит "Фрайбург", у которого остаются вполне осязаемые надежды зацепиться за еврокубки. Но для этого необходимо выигрывать в столице, где ему еще никогда прежде не удавалось побеждать "Унион". Такая вот путаница.

Берлинцы набрали всего два очка в семи предыдущих матчах Бундеслиги. И несмотря на это аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что "Унион" в игре с "Фрайбургом" добьется приемлемого для себя результата: П1 – 2.18, Х – 3.49, П2 – 3.44.

А наиболее вероятный счет встречи на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерай", по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.3.

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Источник: Olimpbet Arena