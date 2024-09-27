Хаби Алонсо получил приз лучшего тренера Бундеслиги прошедшего сезона
Проголосовать за лучших по разным номинациям могли практически большинство футболистов всех трех дивизионов Бундеслиги, включая и региональные лиги, а также другие члены VDV.
Организация VDV представляет интересы профессиональных футболистов, кто трудится в Германии.
Фото: bayer04.de
Атакующий полузащитник "аптекарей" Флориан Вирц получил "Серебряную бутсу", став лучшим игроком чемпионата Германии сезона-2023/24.
А в сборную Бундеслиги прошедшего сезона вошли ряд игроков "Байера": Гранит Джака, Алекс Гримальдо, Джонатан Та и Джереми Фримпонг.
Также в команду лучших по итогам сезона включены Джамал Мусиала и Гарри Кейн (оба "Бавария"), Серу Гирасси и Вальдемар Антон (оба "Штутгарт"), Грегор Кобель ("Боруссия Дортмунд") и Хави Симонс ("РБ Лейпциг").
После дебютного чемпионства, команда Алонсо недавно положила в свою копилку еще один трофей. "Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу.