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Хаби Алонсо получил приз лучшего тренера Бундеслиги прошедшего сезона

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:16 Фото: bayer04.de
Главный тренер немецкого футбольного клуба "Байер" Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне привел свою команду к дебютному чемпионству, набрал 84,1% голосов по результатам голосования Ассоциация контрактных футболистов (VDV) и назван лучшим наставником Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

Проголосовать за лучших по разным номинациям могли практически большинство футболистов всех трех дивизионов Бундеслиги, включая и региональные лиги, а также другие члены VDV.

Организация VDV представляет интересы профессиональных футболистов, кто трудится в Германии.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:16

Фото: bayer04.de

Атакующий полузащитник "аптекарей" Флориан Вирц получил "Серебряную бутсу", став лучшим игроком чемпионата Германии сезона-2023/24.

А в сборную Бундеслиги прошедшего сезона вошли ряд игроков "Байера": Гранит Джака, Алекс Гримальдо, Джонатан Та и Джереми Фримпонг.

Также в команду лучших по итогам сезона включены Джамал Мусиала и Гарри Кейн (оба "Бавария"), Серу Гирасси и Вальдемар Антон (оба "Штутгарт"), Грегор Кобель ("Боруссия Дортмунд") и Хави Симонс ("РБ Лейпциг").

После дебютного чемпионства, команда Алонсо недавно положила в свою копилку еще один трофей. "Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу.

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