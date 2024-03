Непобедимый "Байер" установил новый клубный рекорд в Бундеслиге

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

"Фармацевты" достигли рекордной отметки по победам за один сезон Бундеслиги, переиграв 17 марта на выезде "Фрайбург" со счетом 3:2 в рамках 26-го тура.

22 - Bayer 04 Leverkusen win their 22nd of 26 games this Bundesliga season - a new club record. Bayer have never had so many wins in a complete Bundesliga season. Winners. pic.twitter.com/9WNJVQR1lM