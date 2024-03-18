Непобедимый "Байер" установил новый клубный рекорд в Бундеслиге

Немецкий футбольный "Байер" продолжает покорять все новые высоты в истории Бундеслиги. 17 марта команда из Леверкузена выиграла 22-й матч в нынешнем чемпионате, что является клубным рекордом в истории Германии, сообщает Zakon.kz.

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"Фармацевты" достигли рекордной отметки по победам за один сезон Бундеслиги, переиграв 17 марта на выезде "Фрайбург" со счетом 3:2 в рамках 26-го тура.

22 - Bayer 04 Leverkusen win their 22nd of 26 games this Bundesliga season - a new club record. Bayer have never had so many wins in a complete Bundesliga season. Winners. pic.twitter.com/9WNJVQR1lM — OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2024

Здесь стоит подчеркнуть, что подопечные Хаби Алонсо не проиграли никому из 26 поединков текущего первенства: 22 победы и четыре ничьи.

Плюс ко всему, "аптекари" продлили свою фантастическую серию без поражений до 38 матчей на различных турнирах. Команда Алонсо в последний раз познала горечь поражения 27 мая 2023 года, когда уступила "Бохуму" – 0:3, в 34-м туре прошлого сезона.

В нынешнем чемпионате Германии "Байер" одержал 22 победы и четыре раза сыграл вничью. Эти цифры позволяют "леверкузенцам" безоговорочно лидировать в Бундеслиге (70 очков), опережая титулованную "Баварию" на 10 очков за семь туров до конца первенства.

Если "Байер" творит историю в высшем немецком дивизионе, то скромный коллектив "Саарбрюккен" из третьей лиги сенсационно пробился в полуфинал Кубка Германии.