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У кого больше шансов на абсолютное чемпионство? Расклады букмекера на поединок Усик – Фьюри

У кого больше шансов на абсолютное чемпионство? Расклады букмекера на поединок Усик – Фьюри, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 18:00 Фото: Olimpbet
В ночь с субботы на воскресенье в Эр-Рияде состоится турнир Ring of Fire. В главном событии будет определен первый в 21 веке абсолютный чемпион супертяжелого веса.

Украинцу Александру Усику (21-0) для звания "абсолюта" не хватает только пояса WBC. Им как раз владеет такой же непобежденный британец Тайсон Фьюри (34-0-1). В ринге сойдутся бойцы максимально разных габаритов и стилей, а результат действительно непредсказуем.

Эксперты крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet не видят фаворита: коэффициент на победу бойцов одинаковый – 2. И если год назад фанаты и специалисты считали, что Фьюри нет равных, то сейчас уверенность в этом пошатнулась.

9 лет назад Тайсон побеждал самого Владимира Кличко, но из-за проблем с психикой ушел в тень на 3 года. После затишья состоялось триумфальное возвращение и великая трилогия против Деонтея Уайлдера.

Затем Фьюри провел еще 3 поединка, но уровень соперников совсем не впечатлял – крепкий середняк Диллиан Уайт, не раз битый ветеран Дерек Чисора и боец MMA Франсис Нганну. В бою с последним Тайсон даже упал в нокдаун, но все же добыл неубедительную победу по очкам.

Путь Усика куда более стабильный. Александр выиграл Олимпиаду в 2012 году. Затем за 15 боев в профессионалах стал абсолютным чемпионом полутяжелого веса и нацелился на завоевание супертяжелой категории. Украинец быстро забрался наверх, отобрав все титулы Энтони Джошуа, а затем провел защиту против Даниеля Дюбуа. Никто и поверить не мог, что природный полутяж способен на такое.

Тайсону придется иметь дело с самым мобильным тяжеловесом мира – футворк Усика близок к идеальному. Но и сам Фьюри очень хорош в этом компоненте. "Цыгану" в плюс и его монструозные габариты. 15 сантиметров разницы в росте и 18 сантиметров превосходства в размахе рук – не в пользу украинца.

Отыграть эти преимущества поможет геймплан – Александр идеально готовится к своим боям. Британец в свою очередь не раз показывал, что он не самый дисциплинированный спортсмен. При этом Тайсон умеет выкладываться на все сто, когда речь заходит о действительно важной миссии.

Усик точно не является нокаутером и будет рассчитывать на победу решением судей – Olimpbet дает коэффициент 2.55 на такой исход. Фьюри тоже не обладает убийственным ударом, но габариты могут в этом помочь – на его досрочную победу коэффициент 4.3.

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