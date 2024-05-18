"Актобе" не смог переиграть "Ордабасы" в матче КПЛ-2024
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Матч основных претендентов на "золото" нынешнего сезона вызывал интерес с разных сторон. Команды уже встречались совсем недавно, в 1/4 финала Кубка РК, где актюбинский коллектив был сильнее в Шымкенте. И к тому же западноказахстанцы хотели дома повторить тот успех и вырваться в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Фото: Instagram/fcaktobe_official
Данное противостояние также привлекло внимание болельщиков тем, что в составе обеих дружин играли много футболистов сборной Казахстана, которые очень хорошо знакомы всей общественности.
Таким образом битва лидеров завершилась боевой и нулевой ничьей.
Между тем, 9-ый тур КПЛ-2024 открыли "Атырау" и "Астана", где "нефтяники" преподнесли сюрприз, переиграв гостей со счетом 1:0.
В других матчах данного тура встретятся:
- "Кайсар" – "Женис".
- "Жетысу" – "Кызылжар".
- "Шахтер" – "Тобол".
- "Елимай" – "Кайрат".
Если казахстанский футбольный сезон сейчас в самом разгаре, то ведущие европейские чемпионаты закрывают свои сцены, а игроки готовятся к небольшому отдыху перед Евро-2024.
В этом списке звездных футболистов есть и Килиан Мбаппе, который вскоре наденет майку мадридского "Реала". А перед этом он купил картину легендарного Пеле за полмиллиона евро.
А другая знаменитость в лице Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги Саудовской Аравии.