"Актобе" не смог переиграть "Ордабасы" в матче КПЛ-2024

18 мая в Актобе прошел центральный поединок 9-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги, где встретились главные фавориты нынешнего сезона. "Местный "Актобе" не смог одолеть "Ордабасы" из Шымкента – 0:0, сообщает Zakon.kz.

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Матч основных претендентов на "золото" нынешнего сезона вызывал интерес с разных сторон. Команды уже встречались совсем недавно, в 1/4 финала Кубка РК, где актюбинский коллектив был сильнее в Шымкенте. И к тому же западноказахстанцы хотели дома повторить тот успех и вырваться в единоличные лидеры турнирной таблицы.





Фото: Instagram/fcaktobe_official

Данное противостояние также привлекло внимание болельщиков тем, что в составе обеих дружин играли много футболистов сборной Казахстана, которые очень хорошо знакомы всей общественности.

Таким образом битва лидеров завершилась боевой и нулевой ничьей.

Между тем, 9-ый тур КПЛ-2024 открыли "Атырау" и "Астана", где "нефтяники" преподнесли сюрприз, переиграв гостей со счетом 1:0.

В других матчах данного тура встретятся:

"Кайсар" – "Женис".

"Жетысу" – "Кызылжар".

"Шахтер" – "Тобол".

"Елимай" – "Кайрат".

Если казахстанский футбольный сезон сейчас в самом разгаре, то ведущие европейские чемпионаты закрывают свои сцены, а игроки готовятся к небольшому отдыху перед Евро-2024.

В этом списке звездных футболистов есть и Килиан Мбаппе, который вскоре наденет майку мадридского "Реала". А перед этом он купил картину легендарного Пеле за полмиллиона евро.

А другая знаменитость в лице Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги Саудовской Аравии.