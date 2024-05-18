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Мбаппе купил за полмиллиона евро портрет легендарного Пеле

Футбол Портрет Пеле, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 09:43 Фото: Instagram/k.mbappe
На днях футболисты французского клуба ПСЖ приняли участие в благотворительном аукционе, где их лидер Килиан Мбаппе приобрел портрет короля футбола Пеле за 520 000 евро, сообщает Zakon.kz.

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Картина, купленная Мбаппе, считается художественным произведением под названием "О Рей" (с португальского "Король"). Его автором является 35-летний уличный мастер Александр Хопаре, который нарисовал в 2023 году. Изначально картина была выставлена на торги при цене 5000 евро.

Стать хозяином произведения с первых минут торгов попытались шесть человек. В финальной битве с суммой в 300 000 евро остались два игрока ПСЖ: Мбаппе и марокканец Ашраф Хакими. В итоге форвард обогнал защитника, заплатив 520 000 евро.

В ближайшее время будет официально объявлено о переходе Килиана Мбаппе в мадридский "Реал". 12 мая прощальный матч французского нападающего за ПСЖ обернулся поражением. 

А перед уходом в Мадрид Килиан был назван лучшим игроком Лиги 1 в пятый раз подряд.

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Реал Мадрид ПСЖ Мбаппе Килиан Пеле 2024 год Футбол
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