#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Спорт

Телохранителю Месси указали на один запрет во время его работы

Футбол Запрет Чеуко, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:28 Фото: Instagram/yasstcheuko
Уже два года американский футбольный клуб "Интер Майами" пользуется услугами телохранителя для аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси. На днях этому специалисту запретили выбегать на поле во время матчей MLS, сообщает Zakon.kz.

Телохранитель Месси – это Яссин Чеуко, бывший военнослужащий армии США, с боевым опытом в Ираке и Афганистане, мастер боевых искусств, занимался боксом и тхэквондо, имеет опыт встреч в смешанных единоборствах. 

За период работы с Месси он запомнился несколькими эпизодами, где проявлял свои навыки профессионала.

"Мне больше не разрешают выходить на поле. 7 лет работал в Европе во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек вышли на поле. Приехал в США, и за 20 месяцев здесь на поле появлялись 16 болельщиков. С этим здесь есть огромная проблема, и это не во мне, позвольте мне помогать Лео. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе". Телохранитель Яссин Чеуко

У американца арабского происхождения Чеуко феноменальная подготовка. Он не раз признавался, что готов абсолютно на все ради того, чтобы выполнить свой долг.

В доказательство своих слов Яссин недавно бросил вызов одному из знаменитых братьев-блогеров Логанов – Полу, за то что последний пожелал подраться с Лионелем Месси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Самоделкина назвала прогрессом свое выступление на ЧМ-2025 в Бостоне
Спорт
15:01, Сегодня
Самоделкина назвала прогрессом свое выступление на ЧМ-2025 в Бостоне
Лучший игрок получил необычный презент в чемпионате Норвегии по футболу
Спорт
12:21, Сегодня
Лучший игрок получил необычный презент в чемпионате Норвегии по футболу
"Адмирал" преподнес еще один сюрприз в противостоянии с "Трактором"
Спорт
11:10, Сегодня
"Адмирал" преподнес еще один сюрприз в противостоянии с "Трактором"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: