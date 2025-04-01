Телохранителю Месси указали на один запрет во время его работы

Уже два года американский футбольный клуб "Интер Майами" пользуется услугами телохранителя для аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси. На днях этому специалисту запретили выбегать на поле во время матчей MLS, сообщает Zakon.kz.

Телохранитель Месси – это Яссин Чеуко, бывший военнослужащий армии США, с боевым опытом в Ираке и Афганистане, мастер боевых искусств, занимался боксом и тхэквондо, имеет опыт встреч в смешанных единоборствах.

Poor Yassine 😅😅 pic.twitter.com/4VqRzuLPOe — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) February 3, 2025

За период работы с Месси он запомнился несколькими эпизодами, где проявлял свои навыки профессионала.

"Мне больше не разрешают выходить на поле. 7 лет работал в Европе во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек вышли на поле. Приехал в США, и за 20 месяцев здесь на поле появлялись 16 болельщиков. С этим здесь есть огромная проблема, и это не во мне, позвольте мне помогать Лео. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе". Телохранитель Яссин Чеуко

У американца арабского происхождения Чеуко феноменальная подготовка. Он не раз признавался, что готов абсолютно на все ради того, чтобы выполнить свой долг.

В доказательство своих слов Яссин недавно бросил вызов одному из знаменитых братьев-блогеров Логанов – Полу, за то что последний пожелал подраться с Лионелем Месси.