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Спорт

Два "золота" завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

спортсмены, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 11:37 Фото: НОК РК
Казахстанские юниоры завоевали три медали чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 8 июня, в Южной Корее проходит заключительный день чемпионата, где состоялись финалы соревнований среди юниоров.

"Команда Казахстана отметилась тремя медалями. В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала – 13.800", – сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

В этом же виде программы казахстанец Нуртан Идрисов завоевал "серебро" – 12.866. Также он стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях – 13.933.

В НОК добавили, что отечественная юниорская сборная показала третий результат в командном многоборье.

Ранее звезда казахстанского бокса Махмуд Сабырхан завершил выступление на международном турнире EBC в Эйндховене (Нидерланды), потерпев фиаско уже в первом поединке.

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Андрей Дюсупов
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