"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" на старте второго круга АПЛ
Данным успехом "горожане" немного успокоили болельщиков, которые были разочарованы чередой неудач своих любимцев. "Ман Сити" одержал две победы подряд впервые за последние 2,5 месяца.
Ранее команда Хосепа Гвардиолы в 19-м туре АПЛ обыграла "Лестер" (2:0).
Во встрече с "Вест Хэмом" дублем отличился главный снайпер "Сити" Эрлинг Холанд. Благодаря этой победе "небесно-голубые" поднялись на одну ступень выше в турнирной таблице и сейчас занимают шестое место, набрав 34 очка.
Основные конкуренты "горожан" за призы английского первенства накануне потеряли очки. "Челси" на выезде упустил победу в конце матча над "Кристал Пэлас" – 1:1.
"Арсенал" также в гостях не сумел справиться с "Брайтоном" (1:1).
Центральный поединок 20-го тура АПЛ пройдет 5 января, где "Ливерпуль" сразится с "Манчестер Юнайтед". "Красные" выйдут на этот матч в ранге лидера первого круга английского чемпионата.