"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" на старте второго круга АПЛ

4 января стартовали игры второго круга английской Премьер-лиги, где действующий чемпион страны "Манчестер Сити" дома легко разобрался с "Вест Хэмом" (4:1), сообщает Zakon.kz.

Данным успехом "горожане" немного успокоили болельщиков, которые были разочарованы чередой неудач своих любимцев. "Ман Сити" одержал две победы подряд впервые за последние 2,5 месяца.

Ранее команда Хосепа Гвардиолы в 19-м туре АПЛ обыграла "Лестер" (2:0).



Во встрече с "Вест Хэмом" дублем отличился главный снайпер "Сити" Эрлинг Холанд. Благодаря этой победе "небесно-голубые" поднялись на одну ступень выше в турнирной таблице и сейчас занимают шестое место, набрав 34 очка.

Основные конкуренты "горожан" за призы английского первенства накануне потеряли очки. "Челси" на выезде упустил победу в конце матча над "Кристал Пэлас" – 1:1.

"Арсенал" также в гостях не сумел справиться с "Брайтоном" (1:1).

Центральный поединок 20-го тура АПЛ пройдет 5 января, где "Ливерпуль" сразится с "Манчестер Юнайтед". "Красные" выйдут на этот матч в ранге лидера первого круга английского чемпионата.