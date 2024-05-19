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Казахстан крупно проиграл США на ЧМ по хоккею

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 21:49 Фото: hcbarys.kz
В шестом матче на чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила США со счетом 10:1, сообщает Zakon.kz.

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Определяющей в этом поединке стала игра в неравных составах – американцы четырежды реализовали большинство. Автором гола престижа стал Алихан Омирбеков, который забросил свою вторую шайбу на турнире в Остраве. Лучшим игроком встречи в составе нашей команды был признан Артем Королёв.

США – Казахстан – 10:1 (4:0, 3:0, 3:1):

  • 1:0 – 04:37 – Болди (Нельсон, Хьюс)
  • 2:0 – 07:16 – Ткачук (Веренски, Гудро) ГБ
  • 3:0 – 16:50 – Нельсон (Сандерсон, Болди)
  • 4:0 – 18:28 – Ткачук (Веренски, Гудро) ГБ
  • 5:0 – 21:39 – Бриндли (Кессел, Кунин)
  • 6:0 – 23:32 – Болди (Гудро, Ткачук) ГБ
  • 7:0 – 31:04 – Кунин (Болди, Веренски)
  • 8:0 – 45:21 – Ткачук (Болди, Гудро) ГБ
  • 9:0 – 45:42 – Хэйс (Питри)
  • 9:1 – 46:57 – Омирбеков (Королёв, Старченко)
  • 10:1 – 50:06 – Гудро (Болди)

Вратари: Неделькович – Бояркин (Шутов, 40:00-60:00).

20 мая подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный матч на турнире. Соперник – сборная Польши.

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