Казахстан крупно проиграл США на ЧМ по хоккею

В шестом матче на чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила США со счетом 10:1, сообщает Zakon.kz.

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Определяющей в этом поединке стала игра в неравных составах – американцы четырежды реализовали большинство. Автором гола престижа стал Алихан Омирбеков, который забросил свою вторую шайбу на турнире в Остраве. Лучшим игроком встречи в составе нашей команды был признан Артем Королёв.

США – Казахстан – 10:1 (4:0, 3:0, 3:1):

1:0 – 04:37 – Болди (Нельсон, Хьюс)

2:0 – 07:16 – Ткачук (Веренски, Гудро) ГБ

3:0 – 16:50 – Нельсон (Сандерсон, Болди)

4:0 – 18:28 – Ткачук (Веренски, Гудро) ГБ

5:0 – 21:39 – Бриндли (Кессел, Кунин)

6:0 – 23:32 – Болди (Гудро, Ткачук) ГБ

7:0 – 31:04 – Кунин (Болди, Веренски)

8:0 – 45:21 – Ткачук (Болди, Гудро) ГБ

9:0 – 45:42 – Хэйс (Питри)

9:1 – 46:57 – Омирбеков (Королёв, Старченко)

10:1 – 50:06 – Гудро (Болди)

Вратари: Неделькович – Бояркин (Шутов, 40:00-60:00).

20 мая подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный матч на турнире. Соперник – сборная Польши.

