Стали известны все команды на стадии плей-офф ЧМ-2024 по хоккею
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Как передает пресс-служба IIHF, за "золото" ЧМ-2024 остались сражаться 8 сборных:
Канада – Словакия.
Швейцария – Германия.
США – Чехия.
Швеция – Финляндия.
В последний день группового этапа Франция уступила Германии (3:6), Латвия проиграла США (3:6), Канада переиграла Чехию (4:3 ОТ), Швеция разгромила Словакию (6:1), Финляндия не смогла одолеть Швейцарию (1:3).
В восьмерке сильнейших нынешнего мирового первенства не оказалось команды Латвии. Бронзовые призеры ЧМ-2023 не пробились в плей-офф, выиграв 4 из 7 матчей в подгруппе.
Стабильными результатами на чешском льду могут похвастаться только две сборные: Канада и Швеция, которые выиграли все свои матчи на предварительном раунде и стали лидерами подгрупп А и В.
К этому времени определены две команды, покинувшие элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею. Хоккеисты Польши и Великобритании переместились в дивизион A1, заняв последние позиции в своих группах. Вместо них на ЧМ-2025 выступят представители Словении и Венгрии.
Что касается сборной Казахстана, то она сохранила место в элитной лиге, обыграв в заключительном матче хоккеистов Польши – 3:1.
Как известно, в Чехии команда Галыма Мамбеталиева, помимо поляков, победила на старте французскую дружину (3:1).
В ходе ЧМ-2024 казахстанские хоккеисты проиграли пять матчей подряд.
Поединки стадии 1/4 финала нынешнего мирового чемпионата состоятся 23 мая.