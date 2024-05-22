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Роналду готовит мировой рекорд по числу участий в чемпионатах Европы

Футбол Рекорд Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:21 Фото: Instagram/alnassr
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду попал в список игроков своей сборной на Евро-2024. Если нападающий сможет поехать в Германию, то станет рекордсменом по количеству участий в чемпионатах Европы, сообщает Zakon.kz.

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Предстоящий немецкий чемпионат Европы станет шестым в карьере 39-летнего капитана "Аль-Насра". Если лидер португальский сборной сможет приехать в Германию и выйти на поле, то он станет абсолютным рекордсменом по количеству участий в европейских первенствах. 

Роналду поднимется на первое место, улучшив показатель испанского голкипера Икера Касильяса, в активе которого также 5 чемпионатов Европы. 

Футбол Рекорд Евро, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:21

Фото: Instagram/EURO2024

Сам же Роналду дебютировал на европейских чемпионатах в 2004 году, когда португальцы в решающем матче проиграли Греции со счетом 0:1.


А спустя 12 лет, на Евро-2016, который проходил на полях Франции, Криштиану все-таки сумел завоевать чемпионский титул, переиграв в финале хозяев турнира – 1:0.

"Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся. Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке. Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах". Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Сборная Португалии под руководством Мартинеса будет готовиться к Евро-2024 товарищескими матчами против Финляндии, Хорватии и Ирландии.

Затем португальский коллектив встретится с Чехией, Турцией и Грузией на групповом этапе Чемпионата Европы.

Между тем будущие соперники португальской сборной по подгруппе, футболисты Грузии, получат миллион долларов за выход на Евро-2024. 

А Роналду признан лучшим игроком в истории европейского футбола.

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