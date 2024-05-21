Футболисты сборной Грузии получат миллион долларов за выход на Евро-2024

Правительство Грузии решило выделить игрокам своей футбольной сборной премию в размере одного миллиона долларов за выход на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет этим летом в Германии, сообщает Zakon.kz.

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Госказна Грузии выделит 3 млн лари (примерно 1,09 млн долларов) своим футболистам в качестве премии за выход в финальную часть Евро-2024. Эту новость 20 мая объявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе перед началом заседания правительства.



"За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия для сборной в размере 850 тыс. лари (около 309 тыс. долларов). Но, обсудив с Министерством культуры и спорта, пришли к решению повысить размер вознаграждения до 3 млн лари (около 1,09 млн долларов)". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

26 марта футболисты Грузии победили команду Греции в финале плей-офф за выход на Евро-2024 и впервые в своей истории квалифицировались в финальную стадию крупного международного турнира. После той победы грузинские игроки были представлены к Ордену Чести.

Чемпионат Европы-2024 пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками грузинской дружины в группе F станут Турция, Чехия и Португалия.