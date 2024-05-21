Роналду признан лучшим игроком в истории европейского футбола

Известное издание FourFourTwo объявило португальца Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории. Он обогнал в данном рейтинге голландца Йохана Кройффа и немца Франца Беккенбауэра, сообщает Zakon.kz.

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Английский журнал в данный рейтинг включил 100 лучших игроков за всю историю европейского футбола, где нападающий "Аль-Наср" занял первую позицию. За ним в топ-5 расположились другие знаменитости мирового футбола, такие как Йохан Кройфф, Франц Беккенбауэр, Зинедин Зидан и Андрес Иньеста.

В первой десятке списка лучших нашлись места для Бобби Чарльтона, Герда Мюллера, Паоло Мальдини, Хави и Мишеля Платини.





Фото: Instagram/fcbarcelona

Далее в порядке очередности следуют не менее известные и легендарные футболисты: Ференц Пушкаш, Эйсебио, Марко ван Бастен, Джордж Бест, Тьерри Анри, Лотар Маттеус, Франко Барези, Лука Модрич, Лев Яшин, Руд Гуллит и многие другие.

Между тем Криштиану Роналду в свои 39 лет продолжает творить чудеса и бить рекорды мирового футбола. Две недели назад португалец оформил свой 66-й хет-трик в карьере.

А 17 мая капитан "Аль-Насра" записал в свой актив новый рекорд чемпионата Саудовской Премьер-лиги.