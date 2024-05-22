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Кто станет триумфатором Лиги Европы?

Лига Европы. Финал. &quot;Аталанта&quot; (Италия) – &quot;Байер&quot; (Германия). 23 мая, 00:00 (время Астаны), фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:22 Фото: Olimpbet
Сражение "Аталанты" с "Байером" – в коэффициентах Olimpbet.

Лига Европы. Финал. "Аталанта" (Италия) – "Байер" (Германия). 23 мая, 00:00 (время Астаны)

Соперники по решающему матчу Лиги Европы добрались и до кубковых финалов в своих странах. Правда, "Аталанта" уже успела уступить трофей "Ювентусу", а вот "Байеру" еще только предстоит разыграть Кубок Германии с "Кайзерслаутерном", едва не вылетевшим из Второй Бундеслиги.

Если клуб из Бергамо проводит просто успешный сезон, то для леверкузенцев он может стать поистине золотым. Они уже впервые в своей истории стали чемпионами Германии, при этом установили уникальное достижение – не проиграли ни одного матча за 34 тура. А ведь могут прикарманить и еще два трофея, причем в обоих кубковых турнирах "фармацевты" также идут без поражений!

"Байер" в сезоне-2023/24 и вправду бесподобен – удивительная команда, за которую хочется болеть вне зависимости от клубных пристрастий. И наверняка "аспириновым" будет симпатизировать практически весь футбольный мир. За исключением, конечно же, поклонников "Аталанты".

Бергамаски не выигрывали ни одного титула с 1963 года, а после поражения от "старой синьоры" в финале итальянского Кубка у "черно-синих" остался заключительный шанс сделать так, чтобы не открыть второй полувековой сезон без трофеев.

Но "Байер" на кураже. Создается впечатление, будто коллективу Хаби Алонсо неведома усталость – ни физическая, ни психологическая. И эмоций, и сил на два оставшихся матча сезона ее футболистам наверняка хватит, команда точно не пресыщена победами.

Однако можно ли немцев считать безоговорочными фаворитами в их споре с итальянцами? Всезнающая статистика так не думает. Пути "Аталанты" и "Байер" пересекались дважды, и обе встречи завершились победами бергамасков. Причем было это всего два года назад и в рамках того же турнира, где они будут соперничать сейчас, – Лиге Европы, только на стадии 1/8 финала.

Впрочем, "Байер" нынешний и двухлетней давности – это две большие разницы, тогда как у "Аталанты" с тех пор даже главный тренер не сменился.

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что у клуба из Леверкузена шансы на успех выше, чем у команды из Бергамо, причем значительно: П1 – 4.37, Х – 3.82, П2 – 1.84.

При этом букмекер № 1 в Казахстане очень даже верит, что в матче с участием "аспириновых" снова будут забитые мячи в концовке матча: гол с 76 по 90 минуту: да – 1.95.

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Источник: Olimpbet Arena

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