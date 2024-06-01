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На что ставить в финале Лиги чемпионов?

&quot;Боруссия&quot; (Дортмунд, Германия) – &quot;Реал Мадрид&quot; (Испания). 2 июня, 00:00 (время Астаны), фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 21:52 Фото: Olimpbet Arena
Сражение дортмундской "Боруссии" с мадридским "Реалом" – в раскладах Olimpbet.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Реал Мадрид" (Испания). 2 июня, 00:00 (время Астаны)

Такой состав финалистов вряд ли кто-то мог спрогнозировать не просто в начале сезона, но даже перед стартом плей-офф Лиги чемпионов. Нет, в "Реал", конечно, верили больше. Хотя многие похоронили шансы "галактикос" на продолжение борьбы за трофей сразу после того, как в четвертьфинале турнира жребий свел их с "Манчестер Сити".

А вот появление "Боруссии" в решающей битве за главный еврокубок сезона-2023/24 – самая настоящая сенсация, без всяких оговорок! Дортмундцы изначально не рассматривались в числе серьезных претендентов на победу в ЛЧ. Но "шмели" выжили в "группе смерти", оставив позади себя ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл", а потом принялись творить чудеса в плей-офф.

В 1/8 немцы достаточно уверенно справились с ПСВ из Нидерландов. Затем "Боруссия" с ног на голову перевернула ход четвертьфинального противостояния с мадридским "Атлетико", но не успокоилась и на этом! В битве за путевку в решающий матч ЛЧ-2023/24 дортмундцы, как и на групповом этапе, сошлись с "Пари Сен-Жермен" и дважды их обыграли с одинаковым счетом 1:0 – сначала дома, а потом и в гостях.

Хватит ли у коллектива Эдина Терзича прыти на третий подвиг по расписанию? В футболе, конечно, все возможно, особенно в одном отдельно взятом матче, но справиться со "сливочными" "черно-желтым" будет невероятно сложно.

Карло Анчелотти и его команда имеют колоссальный опыт участия, а самое главное, побед в подобных сражениях. Для "Реала" это будет уже 18-й финал в Лиге/Кубке чемпионов, а из 17-ти предыдущих "королевский клуб" выиграл 14!

Но вот что любопытно: ни разу мадридцы не спорили за трофей на "Уэмбли", хотя главный английский стадион шесть раз принимал у себя финалы, в том числе – один с участием "Боруссии". Правда, тот матч вышел для "шмелей" неудачным, они проиграли соотечественникам из "Баварии" со счетом 1:2. Впрочем, есть в активе клуба из Дортмунда и одна победа в главном еврокубке, который она выиграла по итогам сезона-1996/97.

Регалии соперников по ближайшему финалу, конечно, несопоставимы. Статистика их личных взаимоотношений также в пользу "галактикос": шесть побед у "Реала", три – в активе "Боруссии", пять раз соперники расходились миром.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet считают, что у чемпиона Испании намного больше шансов на благоприятный исход в споре с пятой командой по итогам первенства Бундеслиги: П1 – 5.18, Х – 4.38, П2 – 1.64.

Букмекер № 1 в Казахстане считает "Реал" фаворитом и по угловым: П1 – 3.1, Х – 9.25, П2 – 1.55. И только по желтым карточкам аналитики Olimpbet отдают предпочтение номинальным хозяевам финала: П1 – 2.14, Х – 4, П2 – 2.6.

А для тех, что не боится рисковать, самый популярный букмекер страны приготовил на финал очень заманчивые спецпредложения.

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Источник: Olimpbet Arena

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