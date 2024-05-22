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Олимпиада-2024: огонь доставили в Канны при забастовке железнодорожников

Париж-2024 Олимпиада Забастовка, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:08 Фото: Instagram/paris2024
21 мая эстафета олимпийского огня прибыла на Каннский кинофестиваль. В это же время напротив Эйфелевой башни в Париже железнодорожники организовали протест против Олимпийских игр, требуя выплаты премий, сообщает Zakon.kz.

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В этом году 77-й Каннский международный кинофестиваль стартовал 14 мая и продлится 10 дней. Организаторы Олимпиады-2024 воспользовались своим шансом и французские спортсмены пронесли факел по красной ковровой дорожке. 

Пронести огонь доверили баскетболистке Илиане Руперт, трехкратной олимпийской чемпионке в беге Мари-Жозе Перек и организатору Игр – Тони Эстанге.

Данное радостное событие, с другой стороны, подпортили сотрудники французских железных дорог, которые выразили свое недовольство по поводу заработной платы. Десятки служащих собрались на площади Трокадеро с плакатами "Нет Олимпиаде без железнодорожников", при этом зажигали файеры. 

Вдобавок к этому профсоюзы проводят забастовку работников метро и пригородных электричек. 

"Требуем выплат "олимпийской премии". Мы будем перегружены работой в августе, когда обычно все уходят в отпуска. За это мы требуем компенсаций. То, что предлагают нам в Национальной компании железных дорог, это подачки, поэтому мы хотим надавить на руководство". Заявление активистов

Олимпийский огонь приземлился в южном портовом городе Марсель в начале мая на борту корабля XIX века, прибывшего из Греции.

Сейчас он движется по извилистому маршруту через Францию ​​и ее заморские территории, готовясь к парижским Играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

На Олимпиаде-2024 выступит команда беженцев из 36 человек со своей эмблемой.

А накануне президенты Франции и "Реала" обсудили вопрос участия Мбаппе в будущих Играх в Париже.

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