Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналдо признан лучшим бразильским легионером в Европе

Футбол Лучший легионер, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 17:00 Фото: Instagram/ronaldo
Опубликован список звездных бразильских футболистов по версии FourFourTwo, которые ярко проявили себя на европейском клубном уровне. Лидером данного рейтинга Роналдо, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

47-летний экс-форвард, который в свое время защищал цвета мадридского "Реала", итальянского "Интера" и ряда других клубов, признан лучшим бразильским футболистом, кто играл в Европе.

Всего в этот список вошли 32 бразильца. Первую десятку рейтинга составили в основном бывшие игроки, которые уже завершили карьеру, за исключением Неймара. Экс-нападающий "Барсы" и ПСЖ располагается только на 9-ой строчке.

Чуть ниже Неймара стоит легендарный Ромарио, а выше находятся знаменитые Роналдиньо, Ривалдо, Кака, Дани Алвес, Марсело, Роберто Карлос и Кафу.

Футбол Список лучших бразильцев, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 17:00

Фото: Instagram/neymarjr

Далее в списке лучших бразильских легионеров в истории европейского футбола можно заметить фамилии многих выдающихся личностей. Среди которых нельзя не отметить Винисиуса Жуниора (11 место), Кареку (13), Каземиро (14) и Эдерсона (23). 

Ранее издание FourFourTwo объявило португальца Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории.

И к тому же нападающий "Аль-Насра" скоро готовит мировой рекорд по числу участий в чемпионатах Европы.

Читайте также

Футбол Тренер Баварии
"Бавария" пригласила на пост главного тренера Компани
Футбол Пропуск Кубка Америки
Неймар не примет участие в Кубке Америки – 2024 по футболу
Футбол Возрастной Тренер
66-летний Гасперини с первой попытки выиграл еврокубок
Куандык Шынасилов
Барселона ФК ПСЖ Неймар Роналду Криштиану ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол Роналдиньо
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: