Роналдо признан лучшим бразильским легионером в Европе

Опубликован список звездных бразильских футболистов по версии FourFourTwo, которые ярко проявили себя на европейском клубном уровне. Лидером данного рейтинга Роналдо, сообщает Zakon.kz.

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47-летний экс-форвард, который в свое время защищал цвета мадридского "Реала", итальянского "Интера" и ряда других клубов, признан лучшим бразильским футболистом, кто играл в Европе.



Всего в этот список вошли 32 бразильца. Первую десятку рейтинга составили в основном бывшие игроки, которые уже завершили карьеру, за исключением Неймара. Экс-нападающий "Барсы" и ПСЖ располагается только на 9-ой строчке.

Чуть ниже Неймара стоит легендарный Ромарио, а выше находятся знаменитые Роналдиньо, Ривалдо, Кака, Дани Алвес, Марсело, Роберто Карлос и Кафу.





Фото: Instagram/neymarjr

Далее в списке лучших бразильских легионеров в истории европейского футбола можно заметить фамилии многих выдающихся личностей. Среди которых нельзя не отметить Винисиуса Жуниора (11 место), Кареку (13), Каземиро (14) и Эдерсона (23).

Ранее издание FourFourTwo объявило португальца Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории.

И к тому же нападающий "Аль-Насра" скоро готовит мировой рекорд по числу участий в чемпионатах Европы.

