Роналду признан лучшим легионером саудовского футбола

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге иностранных футболистов чемпионата Саудовской Аравии по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

За последние пару лет за счет вливания огромных капиталовложений в Профессиональную лигу Саудовской Аравии прибыли много известных футболистов. И специалисты FourFourTwo решили выделить самых знаменитых в списке из 33 игроков.

Рейтинг здесь возглавил португалец Роналду, защищающий честь "Аль-Наср", где он является капитаном и лучшим бомбардиром с 2023 года.

Фото: Instagram/neymarjr

Позади Криштиану расположились Неймар ("Аль-Хиляль"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Габриэль Вейга ("Аль-Ахли") и Рияд Марез ("Аль-Ахли").

В списке лучших легионеров также нашлось место для Садьо Мане ("Аль-Наср", 7-е место), Рубена Невеша ("Аль-Хиляль", 11-е), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль", 15-е) и Малкому ("Аль-Хиляль", 27-е).

На прошедшей неделе Криштиану Роналду сумел еще вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.