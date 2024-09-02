Роналду признан лучшим легионером саудовского футбола
За последние пару лет за счет вливания огромных капиталовложений в Профессиональную лигу Саудовской Аравии прибыли много известных футболистов. И специалисты FourFourTwo решили выделить самых знаменитых в списке из 33 игроков.
Рейтинг здесь возглавил португалец Роналду, защищающий честь "Аль-Наср", где он является капитаном и лучшим бомбардиром с 2023 года.
Фото: Instagram/neymarjr
Позади Криштиану расположились Неймар ("Аль-Хиляль"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Габриэль Вейга ("Аль-Ахли") и Рияд Марез ("Аль-Ахли").
В списке лучших легионеров также нашлось место для Садьо Мане ("Аль-Наср", 7-е место), Рубена Невеша ("Аль-Хиляль", 11-е), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль", 15-е) и Малкому ("Аль-Хиляль", 27-е).
На прошедшей неделе Криштиану Роналду сумел еще вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.