Тренер казахстанской хоккейной сборной временно возглавил "Барыс"

Исполнять обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" временно будет Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года. Он также руководит мужской сборной Казахстана по хоккею, сообщает Zakon.kz.

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Галым Мамбеталиев будет временно руководить астанинским клубом вместо ушедшего в отставку 7 октября белорусского специалиста Андрея Скабелки. Прежний наставник команды сложил полномочия после пятого подряд поражения "Барыса" в чемпионате КХЛ.

Мамбеталиев в этом году со студенческой сборной страны завоевал бронзовые медали Всемирной зимней Универсиады. Затем с командой "Номад" он выиграл золотые медали чемпионата Казахстана, а также помог национальной сборной удержаться в элитном дивизионе.





Фото: Instagram/barys_official

Новый тренерский штаб "Барыса" будет готовить астанинский коллектив к будущим матчам Континентальной хоккейной лиги. Проверка на прочность предстоит Галыму Мамбеталиеву уже 9 октября, когда "Барыс" на домашней арене встретится с челябинским "Трактором". Матч начнется в 19:30 по местному времени.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ гости располагаются на пятой строчке (у них 18 очков), хозяева льда занимают предпоследнюю 11-ю позицию (11 баллов) после пяти поражений подряд.