Еще два казахстанских борца завоевали лицензии на Олимпиаду в Париже

"Классик" Демеу Жадраев 21 апреля квалифицировался на Олимпийские игры на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, борец грек-римского стиля в полуфинале весовой категории до 77 килограммов одержал победу над Давоном Ли из Южной Кореи.

"Схватка для казахстанца складывалась не лучшим образом. Он уступал, однако чуть меньше, чем за минуту до конца, сумел провести эффективный прием и в итоге выиграть", – говорится в сообщении.

Также представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков стал обладателем олимпийской квоты на отборе в Бишкеке.

Фото: olympic.kz

"Он отобрался на ОИ в весовой категории до 130 килограммов. В полуфинальной схватке Сыздыков выиграл у Романа Ким (Кыргызстан), что и принесло ему путевку", – добавили в НОК.

Ранее представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Айдос Султангали квалифицировался на Олимпийские игры.