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Боксерша Ангелина Лукас включила режим Барби-воина

Боксерша Ангелина Лукас включила режим Барби-воина, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 03:19 Фото: из личного архива Ангелины Лукас
Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала свою готовность к важнейшему в ее карьере бою, который состоится 30 мая в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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В Instagram Лукас опубликовала короткое видео с проходочкой, подписав, что режим: Барби-воина активирован.

Верные поклонники и подписчики Ангелины, как обычно отметили ее привлекательную внешность и написали, что она всегда на стиле, всегда на работе. Они пожелали ей победы и только победы в предстоящем бою со спортсменкой из Индонезии Хармой Йести.


Ранее мы писали, что Лукас обещала показать индонезийке нашу школу бокса.


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