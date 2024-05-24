Боксерша Ангелина Лукас включила режим Барби-воина

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала свою готовность к важнейшему в ее карьере бою, который состоится 30 мая в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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В Instagram Лукас опубликовала короткое видео с проходочкой, подписав, что режим: Барби-воина активирован.

Верные поклонники и подписчики Ангелины, как обычно отметили ее привлекательную внешность и написали, что она всегда на стиле, всегда на работе. Они пожелали ей победы и только победы в предстоящем бою со спортсменкой из Индонезии Хармой Йести.





Ранее мы писали, что Лукас обещала показать индонезийке нашу школу бокса.



