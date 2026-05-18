Спорт

Нуралы Алип в четвертый раз взял "золото" с "Зенитом" и установил рекорд РПЛ

Футбол Чемпион России, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 09:48
Футболист сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алип завоевал чемпионский трофей в завершившемся сезоне российской Премьер-лиги. Его клуб накануне в заключительном 30-м туре чемпионата на выезде переиграл "Ростов" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол на 14-й минуте встречи забил форвард "Зенита" Александр Соболев, которому удалось точно реализовать пенальти.

Что касается нашего защитника Нуралы Алипа, то он появился на поле во втором тайме, чтобы помочь коллегам укрепить оборону, с чем он удачно справился.

В итоге команда казахстанца удержала победный счет, а с ним и первенство в турнирной таблице, что позволило "Зениту" в 11-й рекордный раз стать лучшим клубом России, обойдя легендарный московский "Спартак" (10 титулов).

"Серебро" сезона досталось "Краснодару", а "бронзы" удостаивается столичный "Локомотив".

А для Алипа данная золотая медаль стала четвертой в его карьере выступления в российском чемпионате, ранее это было в 2022, 2023 и 2024 годах.

Тем временем лидер "Кайрата" Дастан Сатпаев вскоре будет работать под руководством известного специалиста Хаби Алонсо, которого накануне назначили новым главным тренером лондонского "Челси".

Куандык Шынасилов
