Рекордсмен сборной Франции объявил о завершении карьеры в сборной

Форвард итальянского футбольного клуба "Милан" Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после окончания чемпионата Европы 2024 года. 37-летний игрок является лучшим бомбардиром в истории французской дружины, с активом в 57 голов, сообщает Zakon.kz.

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Оливье Жиру начал защищать честь сборной Франции в 2011 году, и на протяжении последних 13 лет провел за национальную команду 131 матч, где забил 57 мячей, что является рекордом.

"Конечно, буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым". Оливье Жиру

В составе "трехцветных" Жиру выиграл золотые медали ЧМ-2018 в России, стал победителем Лиги наций-2021, завоевал "серебро" ЧМ-2022 в Катаре и французского Евро-2016.

Оливье хочет снять футболку своей сборной после Евро-2024, который пройдет на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

А на клубном уровне нападающий желает еще поиграть. Лучший снайпер сборной Франции о своем переходе в чемпионат MLS объявил в конце марта. Официально об этом стало известно 10 дней назад – сообщалось, что Жиру перебирается в "Лос-Анджелес" по окончанию нынешнего сезона.

Если Оливье прощается только на уровне сборной, то его коллега по сборной Германии Тони Кроос вовсе вешает бутсу на гвоздь.