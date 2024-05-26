Казахстанская штангистка выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по тяжелой атлетике 26 мая завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу), сообщает Zakon.kz.
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Как сообщает Национальный олимпийский комитет, ее автором стала Аянат Жумагали.
"Она стала первой категории до 76 килограммов. Ее итоговый результат составил 222 (97+125) килограмма. Добавим, что ранее Нурдос Сабыр также взял "золото", а Акжол Курманбек завоевал "серебро". Также в активе команды Казахстана "бронза", которую завоевала Сания Орманбаева", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что представитель юношеской команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурдос Сабыр стал чемпионом мира на турнире в Лиме (Перу).
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